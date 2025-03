Niger : Atelier de renforcement des capacités sur les transactions électroniques à Bangoula

Le ministre de la Communication, des Postes et de l’Economie Numérique, M. Raliou Sidi Mohamed, a inauguré, le mardi 11 mars 2025, à Bangoula (région de Tillabéri), un atelier de renforcement des capacités sur les transactions électroniques, le rôle de l’Autorité de Certification, des prestataires de services de confiance et la signature électronique. Cet atelier, qui se déroule sur cinq jours, vise à permettre aux participants de mieux comprendre les textes législatifs régissant le commerce électronique, les contrats par voie électronique, la publicité en ligne et l’administration électronique au Niger.

Dans son discours d’ouverture, le ministre Raliou Sidi Mohamed a souligné que les technologies de l’information et de la communication (TIC) ont facilité l’expansion des transactions électroniques à l’échelle mondiale. Il a précisé que les enjeux liés à ces transactions se traduisaient par d’énormes opportunités, notamment dans la création de richesse grâce au commerce électronique. « C’est ainsi qu’à côté des contrats traditionnels signés sur papier, de nouvelles formes de contrats se concluent désormais sur Internet », a-t-il ajouté.

Le ministre a également souligné la nécessité de créer un cadre législatif et réglementaire adapté aux spécificités de l’Internet afin de garantir la sécurité des transactions et protéger les droits des contractants ainsi que des biens et services échangés. Il a rappelé que sous la direction du Président de la République, le général de brigade Abdourahamane Tiani, le gouvernement a mis en place un cadre juridique solide pour encadrer les transactions électroniques au Niger. Cela vise à offrir une sécurité juridique et protéger toutes les parties prenantes impliquées dans le processus.

M. Raliou Sidi Mohamed a cité la loi du 30 avril 2019 sur les transactions électroniques et son décret d’application du 15 novembre 2024 comme des éléments clés du dispositif législatif visant à encourager un environnement favorable au e-commerce et faciliter la dématérialisation des démarches administratives. Il a également précisé que cette législation garantit la transparence des activités commerciales en ligne, tout en renforçant la liberté de communication sur Internet et en responsabilisant les acteurs du secteur (hébergeurs, fournisseurs d’accès et opérateurs de télécommunications).

Concernant la sécurisation des transactions électroniques, le ministre a expliqué que la loi encadre strictement les activités des prestataires de confiance, établissant des normes de sécurité pour garantir la fiabilité des échanges électroniques. « Cet atelier est une occasion unique pour vous, acteurs du commerce électronique, de mieux comprendre les textes relatifs au e-commerce, aux contrats électroniques, à la publicité en ligne et à l’administration numérique au Niger », a-t-il déclaré.

Le ministre a également souligné l’importance de cette formation pour permettre aux participants de mieux appréhender le rôle de l’Autorité de Certification Electronique (ANCE) et de passer en revue l’ensemble du cadre juridique et réglementaire associé.

Outre le gouverneur de la région de Tillabéri, le lieutenant-colonel Maïna Boukar, la cérémonie a également vu la présence du président de la Haute Autorité de la Protection des Données à caractère Personnel (HAPDP), du secrétaire général du ministère de la Communication, du Directeur général de l’Agence Nationale pour la Société de l’Information (ANSI) ainsi que de nombreuses autres personnalités impliquées dans le développement du secteur numérique au Niger.