Burkina Faso : Le Président remet un hôpital mobile ultramoderne pour renforcer la prise en charge des blessés en opération

Le Président du Burkina Faso, Ibrahim TRAORÉ, a procédé, le mardi, à la remise officielle d’un hôpital mobile de campagne ultramoderne au ministère de la Défense et des Anciens Combattants. Cette nouvelle initiative vise à renforcer la prise en charge des blessés des forces combattantes en opération, selon la Direction de la Communication de la Présidence du Faso.

Lors de la cérémonie, le Chef de l’État a souligné l’importance de disposer d’hôpitaux modernes déployés à l’avant pour soutenir les troupes sur le terrain. Il a précisé : « Je vous remets officiellement les clés de cet hôpital mobile de campagne. Dorénavant, c’est cette tendance qui prévaudra. Trop souvent, lors de l’évacuation des blessés, on les perd en chemin. L’objectif est donc de disposer d’hôpitaux modernes en avant pour soutenir les troupes sur le terrain. Faites-en bon usage ! » Cette remise des clés a eu lieu en présence du ministre de la Défense, le Général de Brigade Célestin SIMPORÉ.

Cet hôpital mobile, composé de deux véhicules, est conçu pour offrir une prise en charge médicale rapide et efficace dans les zones accessibles. Il dispose d’une autonomie de huit heures et permet de répondre aux urgences médicales sur le terrain. Le premier véhicule est dédié à l’imagerie médicale, avec des équipements permettant des diagnostics complets, y compris un scanner, une radiographie et un laboratoire. Le deuxième véhicule est équipé d’une salle opératoire entièrement aménagée pour réaliser des interventions chirurgicales sur place.

L’objectif principal de cet hôpital mobile est de se déployer au plus près des troupes en opération, afin de fournir une prise en charge immédiate des blessés avant leur évacuation vers des structures plus adaptées. Le médecin Commandant Daouda SAWADOGO a précisé que l’hôpital mobile doit être déployé dans les zones les plus sécurisées pour garantir une intervention rapide et efficace.

Outre son rôle médical, cet hôpital mobile a également un impact psychologique important sur les soldats sur le terrain. En s’approchant des troupes, ce geste vise à leur montrer qu’ils sont soutenus, renforçant ainsi leur moral et leur permettant de poursuivre leurs missions dans de meilleures conditions. Le médecin Commandant a ajouté : « Le Chef de l’État a voulu montrer aux troupes qu’il suit de près leurs actions. Ce geste vise à rapprocher l’équipe médicale des combattants, renforcer leur moral et leur permettre de continuer les opérations ».

L’hôpital mobile est également équipé de quatre-vingts lits d’hospitalisation pliables. Selon le médecin Commandant, cet équipement peut être utilisé pour soutenir un centre hospitalier dans le cadre de la prise en charge des urgences.

Cette initiative s’inscrit dans l’effort continu du gouvernement pour renforcer les capacités de soins aux forces combattantes et garantir une gestion plus efficace des urgences médicales en zone de guerre. Elle témoigne également de l’engagement ferme du gouvernement à soutenir ses soldats et à leur fournir des conditions de travail et de soins optimales.