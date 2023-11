Mali : Départ de la mission de l’ONU de Kidal, un moment Clé dans le Conflit

Selon plusieurs sources au sein de la mission, la mission des Nations Unies au Mali est actuellement en train de quitter son camp à Kidal, une ville stratégique située dans le nord du pays.

Cette opération vaste et délicate est anticipée depuis plusieurs semaines comme l’une des menaces les plus importantes.

Kidal est devenue un enjeu majeur dans la lutte en cours entre le gouvernement central et les groupes armés séparatistes qui ont repris les armes contre lui.

Kidal est sous le contrôle d’une rébellion à dominante touareg. Ces groupes armés, qui avaient précédemment conclu un cessez-le-feu et un accord de paix avec le gouvernement en 2014 et 2015, ont récemment repris les hostilités à la suite de l’annonce du départ de la mission des Nations Unies, connue sous le nom de MINUSMA.

En juin, la junte a demandé et obtenu du Conseil de sécurité le départ de la MINUSMA, qui est déployée dans le pays depuis 2013, dans un contexte de jihadisme persistant et d’une profonde crise multidimensionnelle.

MINUSMA ou « Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali » est une mission onusienne de maintien de la paix déployée par les Nations Unies au Mali pour contribuer à la stabilisation et à la sécurisation du pays, qui fait face à des conflits internes et à des défis liés au terrorisme et à l’instabilité politique. La mission a été établie en 2013 pour soutenir la transition politique au Mali et promouvoir la paix et la sécurité dans la région.