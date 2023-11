Burkina Faso : Plus de 40 terroristes tués près de la frontière malienne

L’armée de l’air du Burkina Faso a éliminé lundi une quarantaine de terroristes à Soum, dans la zone de Nassoumbou, située à proximité de la frontière malienne, selon les informations fournies par les autorités militaires et l’agence de presse burkinabé.

Ces dernières semaines, l’armée burkinabé a également neutralisé plusieurs autres membres de groupes terroristes dans le cadre de ses opérations visant à assurer la sécurité nationale.

Depuis l’année 2015, le Burkina Faso est confronté à une escalade de violences perpétrées par des groupes terroristes affiliés à des organisations telles que l’État islamique et Al-Qaïda.

Ces actes de violence ont entraîné un bilan de plus de 16 000 victimes, comprenant des civils et des militaires, dont plus de 5 000 pertes au cours de l’année 2023, d’après les données rapportées par l’ONG Acled (Armed conflict location and event data).