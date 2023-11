RDC : Évolutions des Prix des Matières Premières sur les Marchés Internationaux

D’après des informations émanant d’une source administrative de la République démocratique du Congo (RDC), le prix du cuivre a enregistré une baisse sur les marchés internationaux au cours de la période allant du 30 octobre au 04 novembre 2023 par rapport à celle du 23 au 28 octobre 2023.

Selon un communiqué de la Commission nationale des mercuriales des prix du ministère du Commerce extérieur, le cuivre s’est négocié à 7.896,60 USD la tonne, en baisse de -0,29%, par rapport à 7.919,55 USD précédemment. Le zinc a également connu une diminution, passant de 2.420,05 USD à 2.421,95 USD, soit une baisse de -0,08% la tonne.

En revanche, d’autres produits miniers ont enregistré des hausses sur les marchés internationaux au cours de la même période. Le cobalt, l’étain, l’or, l’argent et le tantale se sont négociés respectivement à 32.733,00 USD contre 32.730,00 USD (+0,01% la tonne), 24.939,00 USD contre 24.686,00 USD (+1,02% la tonne), 63,76 USD contre 61,19 USD (+4,20% le gramme), 0,75 USD contre 0,72 USD (+4,17% le gramme), et 236,5 USD contre 227,5 USD (+3,96% le kilogramme).

Par ailleurs, la Commission nationale des mercuriales des prix a noté une hausse des prix du café robusta, du café arabica et du cacao sur les marchés internationaux pendant la même période.

Ces produits se sont négociés respectivement à 2,48 USD contre 2,33 USD (+6,44% le kilogramme), 2,60 USD contre 2,54 USD (+2,36% le kilogramme) et 2,14 USD contre 2,07 USD (+3,38% le kilogramme).

En ce qui concerne d’autres produits agricoles et forestiers, tels que le caoutchouc, la papaïne, les écorces de quinquina, la poudre de totaquina, le sel de quinine et la rauwolfia, les prix sont restés stables sur les marchés internationaux, se négociant respectivement à 0,84 USD le kilogramme, 16,70 USD le kilogramme, 1,94 USD le kilogramme, 57,00 USD le kilogramme, 96,90 USD le kilogramme et 1,62 USD le kilogramme.