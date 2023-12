Cameroun : Le HCR alerte sur une situation d’urgence à Minawao 

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, a annoncé que le Cameroun a reçu 12 000 réfugiés nigérians en 2023. Selon le communiqué, le camp de Minawao, unique camp officiel de réfugiés dans la région de l’Extrême-Nord, héberge environ 70 000 Nigérians.

Le HCR a souligné une « urgence cachée » au camp de Minawao, notant que plus de 12 000 réfugiés et demandeurs d’asile arrivent presque quotidiennement au Centre de transit de Gourenguel depuis janvier 2023, cherchant protection et assistance.

Olivier Beer, représentant du HCR au Cameroun, a exprimé des préoccupations quant à la capacité du camp de réfugiés face à ces nouveaux arrivants et a appelé à des solutions, notamment l’accélération du rapatriement pour ceux désireux de rentrer chez eux.

« Il y a environ 14 000 réfugiés qui souhaitent retourner chez eux. L’année prochaine, nous plaiderons en faveur d’une réunion tripartite entre le Nigeria, le Cameroun et le HCR pour commencer à réfléchir au processus de rapatriement », a déclaré M. Beer.

Le Cameroun héberge actuellement 488 500 réfugiés et demandeurs d’asile, principalement originaires de la République centrafricaine et du Nigeria, selon les données du HCR.