Mali : L’armée renforce sa capacité de défense avec de drones turcs 

Le Mali a reçu une livraison d’une vingtaine de drones type Bayraktar TB2 en provenance de la Turquie lors d’une cérémonie présidée par le chef de l’État malien, le colonel Assimi Goïta, ont annoncé des sources officielles à Bamako.

Ces drones Bayraktar TB2 sont capables de surveiller le territoire national, de repérer des cibles suspectes, de les suivre et de les attaquer avec une précision chirurgicale en cas de besoin, ont-elles ajouté.

La remise officielle des aéronefs militaires a été présidée par Goïta en présence du Premier ministre, du Président du Conseil national de Transition, du ministre de la Défense et des anciens combattants, ainsi que de membres du gouvernement et de l’ambassadeur turc à Bamako, Efe Ceylan.

Efe Ceylan, ambassadeur de la Turquie au Mali, a souligné que ces drones Bayraktar TB2, déjà en service au sein des Forces Armées Maliennes depuis près d’un an, ont démontré leur efficacité selon les autorités de défense et de maintien de l’ordre maliennes.

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international, a expliqué l’ambassadeur, soulignant la responsabilité collective des nations en faveur de la paix et de la stabilité. Il espère que cela renforcera les relations turco-maliennes dans divers secteurs, militaires et civils.

Le Colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants, a souligné que ces nouveaux drones contribueront à améliorer la force de frappe et l’efficacité du renseignement des Forces armées maliennes.

Ces acquisitions viennent s’ajouter à d’autres déjà reçues, notamment des équipements de transport et de combat.

En rappel, le Mali avait réceptionné en mars 2023 trois drones Bayraktar TB2, quatre avions de chasse L-39 Albatros, et divers matériels de guerre d’origine turque et russe. En décembre 2022, le pays avait également reçu des drones de surveillance et de combat Bayraktar TB2 de dernière génération de la Turquie.