Nigeria : Elimination du chef de l’Iswap lors d’une opération dans l’État de Borno

L’armée nigériane a déclaré avoir neutralisé le chef Ba’a Shuwa de l’organisation terroriste Iswap, ainsi que des dizaines d’autres terroristes, au cours d’une opération aérienne menée dans l’État de Borno, situé dans le nord-est du pays. Iswap est la branche ouest-africaine de Daech.

Dans un communiqué diffusé vendredi, l’armée a précisé avoir conduit une opération aérienne contre l’Iswap à Kwatan Dilla, dans l’État de Borno. L’opération a abouti à la mort de nombreux terroristes, dont le chef de l’Iswap, Ba’a Shuwa, selon la même source.

Par ailleurs, dix terroristes ont été tués, et neuf personnes qui avaient été enlevées ont été secourues lors d’une opération de recherche et de sauvetage dans les villages de Dansadau et de Dandalla, situés dans la zone de gouvernement local de Maru, dans les États de Zamfara et de Katsina.

Le Nigeria est confronté depuis quelques années à des attaques perpétrées par des groupes armés dans diverses régions du pays, ainsi que par des organisations terroristes telles que Boko Haram et l’Iswap.