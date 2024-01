RDC : Les rebelles du M23 provoquent la mort de 19 civils lors de leur retraite

Le bilan des explosions de mortiers fait état d’au moins 19 civils tués et plusieurs blessés dans la ville de Mweso, située dans le territoire de Masisi de la province du Nord-Kivu, à l’est de la République démocratique du Congo (RDC), selon un communiqué de l’armée.

Le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko Guillaume, porte-parole de l’armée congolaise dans la province du Nord-Kivu, a indiqué dans un communiqué que des habitations civiles ont été touchées suite à plusieurs attaques lancées par les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23) contre les positions de l’armée dans les villes de Kanyangwe, Mweso, et d’autres dans le territoire de Masisi au cours des derniers jours.

Les rebelles du M23, constatant la perte du contrôle de la ville de Mweso, ont largué à l’aveuglette des bombes au mortier 120 lors de leur fuite.

Des affrontements violents opposent l’armée congolaise et les rebelles du M23 depuis plusieurs jours dans divers villages et villes des territoires de Masisi et Rutshuru de la province du Nord-Kivu.