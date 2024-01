Le PNUD : Un soutien au Burkina Faso avec des véhicules blindés pour la reconquête territoriale

Alfredo Teixeira, le représentant du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Burkina Faso, a annoncé que dans les jours à venir, le pays bénéficiera d’un soutien logistique sous forme de véhicules blindés pour appuyer ses efforts de reconquête territoriale.

L’annonce a été faite lors d’une audience accordée par le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traore, à Ouagadougou.

Alfredo Teixeira a réaffirmé l’engagement de l’institution onusienne à accompagner le Burkina Faso dans le processus de stabilisation et de développement à travers le programme pays du PNUD, qui s’étend jusqu’en 2025. Il a souligné que le PNUD a mis en place plusieurs programmes pour soutenir le gouvernement dans cette phase critique de développement et de reconquête territoriale, citant notamment le projet d’aménagement de périmètres irrigués dans le Boulkièmdé.

Le ministre burkinabè des Affaires étrangères a salué l’initiative du PNUD, considérant que ses interventions sont alignées sur les priorités du gouvernement. Il a souligné que le PNUD est un partenaire de longue date qui comprend bien le contexte du Burkina Faso, ce qui constitue une clé de réussite pour les programmes mis en œuvre dans le pays.

Il est à noter que le PNUD avait précédemment fait don de 22 véhicules pick-up d’une valeur de 415 millions de francs CFA aux forces de sécurité intérieure en octobre 2023. En mai 2023, il avait également offert 5 véhicules pick-up et 121 motos à la police et à la gendarmerie du Sahel et de l’Est.

La représentante résidente du PNUD au Burkina avait déclaré en janvier 2023 que l’institution s’alignait sur les priorités du gouvernement de transition. Le ministre Traoré et M. Teixeira ont exprimé l’espoir de voir les objectifs du PNUD atteints d’ici 2025, notamment en matière de développement humain. (AIB)