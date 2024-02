Soudan : L’ONU met en garde contre la famine 

L’Organisation des nations unies (ONU) tire la sonnette d’alarme sur la détérioration de la situation alimentaire au Soudan et dans ses environs, imputant cette crise à un manque crucial de financement. Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a déclaré lundi que la crise au Soudan avait des répercussions dévastatrices dans la région, touchant au moins 25 millions de personnes au Soudan, au Soudan du Sud et au Tchad, confrontées à des niveaux croissants de faim et de malnutrition, une vraie crise humanitaire.

Lors d’un point de presse, M. Dujarric a souligné que l’instabilité au Soudan entraînait un flux de réfugiés vers les pays voisins, tels que le Soudan du Sud et le Tchad, où ces populations arrivent dépourvues de ressources et affamées. Avec un déficit de financement de plusieurs centaines de millions de dollars américains, le Programme alimentaire mondial (PAM) a émis un avertissement sévère sur la situation désastreuse. Cette situation a conduit le PAM à prendre la décision difficile de prioriser les nouveaux arrivants, privant ainsi les réfugiés déjà présents d’une assistance. Cette décision met en lumière les réalités difficiles auxquelles sont confrontées les organisations humanitaires lorsqu’elles distribuent de l’aide en période de crise.

Les avertissements répétés des Nations unies quant à la situation humanitaire au Soudan témoignent de l’urgence de la situation, avec près de 18 millions de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, dont beaucoup sont coincées dans des zones de conflit actives. Alors que la période de soudure approche, les Nations unies plaident pour un soutien accru aux familles soudanaises afin de prévenir une catastrophe alimentaire imminente.

Ce cri d’alarme ne concerne pas seulement une assistance immédiate, mais rappelle également l’importance de la stabilité régionale et de la responsabilité mondiale. C’est ce qu’a souligné le porte-parole, mettant en avant l’interdépendance des efforts pour assurer le bien-être de toutes les populations affectées par cette crise alimentaire.