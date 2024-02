La Chine insiste sur le maintien du soutien international à la Somalie

Zhang Jun, le représentant permanent de la Chine auprès des Nations unies, a lancé un appel lundi pour que le soutien international aux efforts de la Somalie en matière de stabilité politique, de transition sécuritaire et de reconstruction économique et sociale soit maintenu. Lors d’une réunion du Conseil de sécurité sur la Somalie, il a souligné que l’attention et le soutien de l’ONU et de la communauté internationale à ce pays ne devraient pas faiblir, car l’année 2024 est critique pour son processus politique, sa transition sécuritaire et sa reconstruction nationale.

Beijing soutient le dialogue et la consultation entre toutes les parties en Somalie pour résoudre leurs différends et progresser dans la transition politique, a affirmé M. Zhang. Il a également souligné que le choix du système politique et de la voie de développement relève de la souveraineté de la Somalie. Il a appelé la communauté internationale à respecter le principe selon lequel les Somaliens devraient diriger leur propre destin et à éviter d’imposer des modèles de gouvernance externes.

En ce qui concerne la transition sécuritaire en Somalie, M. Zhang a souligné l’importance d’aider le gouvernement fédéral somalien à consolider les progrès réalisés dans la lutte contre le terrorisme et le maintien de la stabilité. Il a également insisté sur la nécessité d’aider le secteur de la sécurité somalien à renforcer sa capacité à assumer une plus grande responsabilité.

Par ailleurs, M. Zhang a souligné l’importance du soutien à la reconstruction économique et sociale de la Somalie. Il a salué le récent lancement par le gouvernement fédéral somalien de la Vision du Centenaire 2060, qui vise à formuler des missions clés pour le développement national.