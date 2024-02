Alerte de sécurité : Risque d’enlèvement à Tindouf pour les citoyens américains en Algérie

Après les analyses des services sécuritaires occidentaux concernant les collusions entre les groupes terroristes affiliés à Al Qaïda et l’Etat islamique en Afrique avec le polisario et le Hamas, l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Algérie a émis une alerte de sécurité sur son portail officiel concernant des restrictions de voyage à Tindouf, en Algérie, en raison d’un risque accru d’enlèvement de ressortissants occidentaux.

Cette alerte intervient à l’approche d’un événement particulier, le marathon prévu le 28 février 2024.

Selon les informations fournies, la zone de préoccupation principale se situe à proximité des camps du polisario à Tindouf. Les citoyens américains sont vivement appelés à éviter cette région pour des raisons de sécurité.

En plus d’éviter la zone désignée, les autorités américaines recommandent à leurs ressortissants de rester vigilants dans les endroits fréquentés par les touristes et les Occidentaux. Il est également conseillé d’élaborer des plans de contingence pour partir rapidement si nécessaire.

Les citoyens américains sont exhortés à revoir leurs plans de sécurité personnelle et à s’assurer que leurs documents de voyage, y compris leur passeport américain avec un visa en cours, sont à jour et facilement accessibles.

Cette alerte souligne l’importance de prendre des précautions supplémentaires et de rester informé de l’évolution de la situation sécuritaire dans la région. Les voyageurs sont encouragés à contacter l’ambassade américaine en cas d’urgence.

La sécurité des citoyens américains à l’étranger est une priorité absolue, et ces mesures sont prises dans le but de garantir leur bien-être et leur sécurité pendant leur séjour en Algérie, selon le Département d’État américain, relayée sur le site de l’ambassade américaine à Alger.