Burkina Faso : L’AGETIB élargit ses compétences aux chemins de fer et aux aéroports

Le gouvernement du Burkina Faso a adopté de nouveaux statuts pour l’Agence des travaux d’infrastructures du Burkina (AGETIB), étendant ainsi ses compétences au-delà des infrastructures routières. Désormais, l’AGETIB pourra également intervenir sur les chemins de fer, les aéroports, les postes de péage modernes et les plateformes logistiques.

Les textes révisés, approuvés par le conseil des ministres ce jeudi, permettent également d’ouvrir le conseil d’administration de l’agence aux représentants des collectivités territoriales en tant qu’observateurs. De plus, le directeur général de l’AGETIB peut être nommé par le conseil des ministres avec ou sans appel à candidature.

Créée en 2010, l’AGETIB est une société d’État chargée de la maîtrise d’ouvrage déléguée des projets d’infrastructures et de la promotion du renforcement des capacités et du professionnalisme des bureaux d’études et des entreprises de BTP, selon l’agence de presse burkinabé.