RDC : L’Union africaine dénonce fermement la tentative de coup d’Etat 

Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé une ferme condamnation de la « tentative de coup d’Etat » en République démocratique du Congo (RDC), que l’armée congolaise a déclaré avoir déjouée dimanche.

Selon le porte-parole des Forces armées de la RDC (FARDC), Sylvain Ekenge, quatre assaillants, dont leur chef, ont été tués par les forces de défense suite à cette tentative de coup d’Etat déjouée dimanche matin à Kinshasa, la capitale. Parmi les assaillants se trouvait Christian Malanga, un Congolais naturalisé américain, qui a été « neutralisé définitivement » par les forces de défense. Une quarantaine de personnes impliquées ont été arrêtées, incluant Marcel Malanga, fils de Christian Malanga, ainsi qu’un Congolais « naturalisé britannique ».

Les assaillants ont attaqué la résidence de Vital Kamerhe, vice-Premier ministre et candidat à la présidence de l’Assemblée nationale. Trois personnes ont été tuées lors de l’incursion : deux policiers et un assaillant. Par la suite, ils se sont dirigés vers le Palais de la Nation, où se trouvent des bureaux du président congolais, Félix Tshisekedi. Ekenge a également précisé que les assaillants prévoyaient d’attaquer les domiciles de la nouvelle Première ministre, Judith Suminwa, et du ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Cependant, ils n’ont pas pu localiser la résidence de la Première ministre et n’ont pas trouvé le ministre de la Défense chez lui.

Le porte-parole a assuré que la situation à Kinshasa était sous contrôle. Michel Moto Muhima, porte-parole de Vital Kamerhe, a déclaré sur la plateforme de réseau social X que M. Kamerhe et sa famille étaient « sains et saufs » et que « leur sécurité avait été renforcée ».

Les assaillants, vêtus d’uniformes militaires et arborant le drapeau du Zaïre, ont publié des vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles ils déclaraient vouloir « changer les choses dans la gestion de la République ». Le Zaïre, officiellement République du Zaïre, était le nom de la RDC de 1971 à 1997, sous le régime de Mobutu Sese Seko.