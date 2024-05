Kabylie : Le président Mehenni prêt à déployer trois délégations pour mettre fin au colonialisme algérien

Ferhat Mehenni, président du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) et du Gouvernement Provisoire Kabyle (Anavad), en exil en France, qui a proclamé la Renaissance de l’Etat kabyle, le 20 avril devant le siège de l’ONU à New York, prépare le déploiement de trois délégations gouvernementales dans les jours à venir, selon des sources bien informées.

Ces délégations, présidées par trois hauts responsables du gouvernement en exil, seront envoyées en Europe et au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord. Cette initiative vise à renforcer les relations diplomatiques et à plaider la cause kabyle sur la scène internationale afin de mettre fin au fait accompli colonial imposé par la junte militaire au pouvoir en Algérie.

La première délégation sera chargée de couvrir l’Europe et le Moyen-Orient. Cette mission a pour objectif de consolider les liens avec les pays européens et de chercher du soutien auprès des nations du Moyen-Orient. Le gouvernement kabyle cherche à attirer l’attention sur les aspirations du peuple kabyle à l’autodétermination.

La deuxième délégation se rendra en Afrique. L’objectif principal de cette tâche sera d’établir des contacts avec les gouvernements africains et de sensibiliser la communauté internationale aux espoirs du peuple kabyle. Le continent africain, avec sa diversité et ses défis uniques, offre une opportunité pour le gouvernement en exil de tisser des alliances stratégiques pour contrer les ententes établies par la junte militaire algérienne en Afrique.

La troisième délégation sera déployée en Amérique du Nord, incluant les Etats-Unis et le Canada. Elle se concentrera sur la recherche de soutien politique et financier, ainsi que sur la sensibilisation des diasporas kabyles vivant dans cette région. L’Amérique du Nord, avec son poids politique et économique, représente un partenaire crucial pour la lutte contre le colonialisme algérien, dont la répression contre le peuple kabyle a décuplé sous la dictature du général Saïd Chengriha.

L’envoi de ces émissaires a été retardé, notamment, par la guerre entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que la guerre entre Israël et le Hamas, le groupe terroriste soutenu par l’Iran, le Hezbollah libanais et les Houthis, d’après les mêmes sources.

Ces événements ont rendu la situation internationale instable et ont nécessité une réévaluation des stratégies diplomatiques du gouvernement kabyle en exil. Cependant, le président Ferhat Mehenni a souligné l’importance de maintenir ces missions malgré les défis pour assurer la visibilité et le soutien international à la cause kabyle.