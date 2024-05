Niamey : Le Niger et les Etats-Unis s’accordent sur le retrait des forces américaines d’ici septembre

Les représentants du ministère de la Défense nationale du Niger et du Département de la Défense des Etats-Unis, réunis à Niamey du 15 au 19 mai, ont conclu un accord pour le retrait des forces américaines du territoire nigérien d’ici le 15 septembre prochain. L’annonce a été faite dimanche dans un communiqué conjoint signé par le ministre nigérien de la Défense nationale, le général Salifou Mody, et le sous-secrétaire américain à la Défense pour les Opérations spéciales et les Conflits de faible intensité, Christopher Maier.

Le communiqué précise que les deux délégations ont confirmé des garanties de protection et de sécurité pour les forces américaines pendant leur retrait. « Les délégations ont également établi des procédures pour faciliter l’entrée et la sortie du personnel américain, y compris les autorisations de survol et d’atterrissage pour les vols militaires », indique le document.

Les deux parties se sont engagées à poursuivre la coopération dans les domaines d’intérêt commun. Le communiqué souligne que « le retrait des forces américaines du Niger n’entache en rien la poursuite des relations entre les Etats-Unis et le Niger dans le domaine du développement ». Le Niger et les Etats-Unis s’engagent également à maintenir un dialogue diplomatique continu pour définir l’avenir de leurs relations bilatérales.

Les autorités nigériennes avaient dénoncé le 16 mars dernier, l’accord relatif au statut du personnel militaire des Etats-Unis et des employés civils du Département américain de la Défense sur le territoire nigérien.