Tchad : Leader de l’exportation de bétail en Afrique centrale avec un cheptel de plus de 129 millions de têtes

Le Tchad détient l’un des plus importants cheptels d’Afrique et du monde, avec plus de 129 millions de têtes de bétail, selon un rapport publié par la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), basée à Addis-Abeba.

Le pays est le principal exportateur de bétail d’Afrique centrale, alimentant des marchés saturés depuis plusieurs décennies, notamment au Nigeria, au Cameroun et au Congo. La CEA souligne dans son document publié lundi que ces exportations concernent principalement des bovins vivants, ce qui permet à d’autres pays de capter la majeure partie de la valeur ajoutée et des emplois générés par la transformation de la viande.

En outre, le Tchad bénéficie d’un atout stratégique majeur : sa position géographique au carrefour des routes commerciales reliant l’Afrique du Nord, l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest.