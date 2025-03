ONU : 15 000 familles déplacées en 48 heures dans le Darfour-Nord 

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé lundi que près de 15 000 familles avaient été déplacées en raison des affrontements survenus dans la ville d’Al-Malha, située dans le nord du Darfour, une région dévastée par la guerre au Soudan.

Du jeudi au vendredi, les combats entre les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) et l’armée soudanaise, soutenue par ses alliés, ont contraint ces familles à fuir principalement vers d’autres localités de la même zone, selon l’OIM.

Depuis le début du conflit en avril 2023, le Soudan est plongé dans une guerre pour le pouvoir entre les FSR, dirigés par le général Mohamed Hamdane Daglo, et l’armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane. Ce conflit a causé des dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 12 millions de personnes et engendré l’une des plus grandes crises humanitaires et alimentaires au monde.

Le pays est désormais divisé, avec l’armée contrôlant le nord et l’est, et les FSR occupant presque entièrement le Darfour (ouest) ainsi que certaines zones du sud.

Al-Malha, située près du désert entre le Soudan et la Libye, est l’une des villes les plus au nord du pays. Elle est également un point stratégique sur une route désertique reliant le nord du Darfour aux territoires contrôlés par l’armée.