Ethiopie : Un nouveau président de l’administration intérimaire au Tigré

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé, ce mercredi, qu’un nouveau président de l’administration intérimaire sera prochainement nommé au Tigré, une région du nord de l’Ethiopie secouée par des tensions internes au sein du parti au pouvoir. Cette décision fait suite à plusieurs mois de turbulences politiques qui ont ravivé les inquiétudes quant à la stabilité de la région.

Abiy Ahmed a précisé que le gouvernement fédéral prolongeait d’une année le mandat de l’administration intérimaire, en tenant compte de « la réalité du terrain ». Cependant, il a ajouté qu’il était devenu nécessaire de nommer un nouveau président pour cette administration. « Le gouvernement fédéral, tenant compte des réalités du terrain, mène des actions pour prolonger le mandat du gouvernement intérimaire. Dans ce contexte, il est devenu nécessaire de nommer un nouveau président », a-t-il écrit sur son compte X.

Depuis plusieurs mois, le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qui a gouverné la région pendant plus de trois décennies avant de perdre son pouvoir à l’échelle nationale, traverse une grave crise interne. Getachew Reda, actuel président de l’administration intérimaire et nommé par le gouvernement fédéral en mars 2023, a vu son autorité largement contestée, notamment par Debretsion Gebremichael, le leader historique du TPLF. Reda a été largement marginalisé, au point que sa position au sein du parti et de l’administration intérimaire est désormais insoutenable.

L’administration intérimaire a été mise en place dans le cadre de l’accord de paix signé à Pretoria, en Afrique du Sud, qui a permis de mettre fin à deux ans de guerre sanglante entre les forces fédérales et les rebelles tigréens, un conflit ayant fait plus de 600 000 morts et déplacé des millions de personnes. Depuis la signature de l’accord en novembre 2022, des difficultés subsistent, notamment en raison du retour tardif des déplacés et de la lenteur dans la mise en œuvre de l’accord.

Cette crise interne au sein du TPLF a éclaté au grand jour après l’exclusion de Getachew Reda en janvier 2025, et s’est intensifiée en mars, lorsque des partisans de Debretsion Gebremichael ont pris le contrôle de plusieurs villes, dont Adigrat et Mekele, en renversant l’administration intérimaire et en confrontant directement le pouvoir fédéral.