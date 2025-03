Niger : Le Gouvernement renforce son contrôle sur le secteur pétrolier face aux opérateurs chinois

Le Gouvernement nigérien a annoncé plusieurs mesures « urgentes » visant à renforcer le contrôle de son secteur pétrolier, majoritairement exploité par des entreprises chinoises, lors du Conseil des ministres du mardi 18 mars 2025, selon un communiqué consulté par l’Agence Nigérienne de Presse (ANP).

Parmi les décisions prises par l’Exécutif du Général Abdourahamane Tiani figurent « l’uniformisation de la grille salariale entre les employés expatriés et les employés nigériens », « la nationalisation des postes », ainsi que « l’exécution des contrats de sous-traitance par le secteur privé nigérien ».

Le Conseil des ministres a également décidé de réexaminer certaines lois et conventions, d’adopter une meilleure articulation entre la convention de transport du 15 septembre 2019 et les contrats de transport du pétrole brut, ainsi que de réaliser un audit complet sur le coût de construction du pipeline Niger-Bénin pour évaluer les engagements des parties prenantes. D’autres mesures incluent « la modification des statuts de WAPCO pour permettre l’ouverture de son capital à la partie nigérienne », et la « désignation de représentants nigériens à des postes opérationnels auprès de l’opérateur CNPCNP, avec les mêmes droits et avantages que ceux des opérateurs chinois ».

Ces actions s’inscrivent dans le cadre des « réformes majeures » initiées par le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) et le Gouvernement, visant à établir un cadre plus équitable et inclusif, garantissant des retombées positives pour le peuple nigérien. Cela comprend l’adoption de l’ordonnance n° 2024-34 du 02 août 2024 sur le contenu local, qui impose l’emploi prioritaire de la main-d’œuvre nigérienne, l’utilisation des biens et services locaux, et un transfert de technologies en vue de renforcer l’autonomie technique du pays.

Cependant, le Gouvernement a déploré que ces réformes se heurtent à des obstacles, malgré les rappels réguliers concernant le respect des lois et règlements du Niger. Selon le communiqué, certains opérateurs chinois utilisent des subterfuges liés à une interprétation erronée des documents contractuels et l’absence de volonté réelle de respecter les engagements, cherchant ainsi à maximiser leurs profits au détriment du pays. En réponse, le Gouvernement a décidé de mettre en œuvre ces mesures pour assurer une meilleure gestion des ressources pétrolières et garantir les intérêts du Niger.