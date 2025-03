Cameroun : 20 militaires tués lors d’une attaque de Boko Haram

Le bilan provisoire l’attaque menée par des jihadistes du groupe Boko Haram, le mardi 25 mars, dans le nord-est du Nigeria, a coûté la vie à vingt militaires camerounais. L’incident a eu lieu à proximité de la frontière entre le Nigeria et le Cameroun, dans la ville de Wulgo, une région déjà instable en raison des affrontements récurrents entre forces de sécurité et insurgés.

Selon des sources militaires, les assaillants, déguisés en éleveurs et commerçants, ont d’abord infiltré la ville commerciale de Gamboru, où ils se sont mêlés à la foule lors du marché hebdomadaire. Dans la nuit de lundi à mardi, ils ont lancé une attaque surprise contre les positions militaires camerounaises à Wulgo, située à environ 15 kilomètres de Gamboru. L’attaque a débuté vers 1h du matin et a duré deux heures.

Les insurgés ont visé plusieurs bases militaires camerounaises, infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles. Vingt soldats camerounais ont été tués dans les combats, et leurs corps ont été transportés jusqu’à la frontière camerounaise dans les heures qui ont suivi. Plusieurs véhicules ont été incendiés, et de nombreuses armes, dont des canons antiaériens, ont été saisies par les combattants de Boko Haram.

Depuis plus de quinze ans, le nord-est du Nigeria, ainsi que les régions limitrophes du Cameroun, du Niger et du Tchad, sont secoués par l’insurrection jihadiste, avec plus de 40 000 morts et plus de 2 millions de déplacés, selon les Nations Unies.

Les zones autour du lac Tchad sont devenues des bastions pour des groupes jihadistes comme Boko Haram et l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP). Ces groupes perturbent gravement des activités économiques essentielles telles que la pêche, l’agriculture et l’élevage, provoquant une précarité grandissante pour les 40 millions de personnes vivant dans cette région.