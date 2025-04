Nigeria : Au moins 40 personnes tuées lors d’attaques de villages dans l’Etat du Plateau

Au moins 40 personnes ont été tuées mercredi lors de plusieurs attaques dans des villages du centre du Nigeria, selon un bilan du gouvernement local et la Croix-Rouge.

Ces violences sont attribuées aux éleveurs peuls musulmans. L’Etat du Plateau, situé entre la région nord, majoritairement musulmane, et le sud, à majorité chrétienne, est régulièrement le théâtre de violences ethniques et religieuses, souvent exacerbées par des conflits fonciers entre éleveurs peuls et agriculteurs chrétiens.

Selon l’AFP, ces attaques seraient une forme de « nettoyage ethnique et religieux » menées par des assaillants parlant le dialecte fulani des éleveurs peuls. Cependant, certains chercheurs estiment que les causes du conflit dans cette région sont plus complexes, incluant la pression démographique, l’augmentation des terres agricoles, le changement climatique, l’accaparement des terres, les tensions politiques et l’exploitation minière illégale.

Fin mars, une attaque similaire dans le village de Ruwi avait fait dix morts. Selon un responsable local, des hommes non identifiés avaient ouvert le feu à plusieurs reprises dans le village.

Un regain de violence est observé dans l’État depuis la tuerie de 200 personnes en décembre 2023, lors d’une attaque contre un village majoritairement chrétien. En mai de l’année dernière, une quarantaine de personnes avaient également été tuées et des maisons incendiées à Wase.