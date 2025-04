Somalie : Renforcement de la lutte contre le terrorisme et coopération régionale à travers des initiatives stratégiques

Le directeur de l’Agence nationale de renseignement et de sécurité de la Somalie (NISA), Abdullahi Mohamed Ali (Sanbalolshe), a récemment participé à la 2e conférence de coopération Mashariki, qui s’est tenue à Naivasha, au Kenya. Ce forum de haut niveau a réuni plus de 60 agences de renseignement et de sécurité provenant d’Afrique et d’autres régions du monde. L’objectif principal était de discuter des défis sécuritaires régionaux et de renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme, notamment face à des groupes extrémistes comme Al-Shabab et l’État islamique (ISIS).

Les discussions de cette année ont mis l’accent sur les menaces persistantes en Afrique de l’Est, où Al-Shabab continue de mener des attaques dévastatrices, et où des groupes affiliés à l’État islamique ont également intensifié leurs actions. En Somalie, cette situation reste particulièrement préoccupante, car le pays fait face à des menaces continues de ces groupes. Pour contrer ces attaques, les forces somaliennes, soutenues par des partenaires régionaux comme celles du Jubbaland, ont intensifié leurs opérations militaires.

Ainsi, une opération récente dans la zone de Sharif a permis d’infliger de lourdes pertes aux militants et de détruire plusieurs de leurs bases. Des responsables militaires ont indiqué que l’opération avait été minutieusement planifiée pour démanteler les bastions des Khawarij et perturber leurs projets d’attaques imminentes. Bien que les autorités n’aient pas encore communiqué les chiffres exacts des pertes, elles ont souligné que cette offensive avait considérablement affaibli la présence des militants dans cette région stratégique du sud du pays.

En parallèle, la Force de police somalienne (SPF) a réaffirmé son engagement à assurer la sécurité nationale, en particulier au-delà de la capitale Mogadiscio. Le major Abdifatah Adan Hassan, porte-parole de la SPF, a insisté sur l’importance de la collaboration entre les forces de sécurité fédérales et régionales pour stabiliser le pays et libérer les zones occupées par les groupes rebelles Khawarij. Cette coopération fait partie d’un effort national visant à renforcer l’efficacité de la lutte contre l’insécurité.

Dans cette dynamique de renforcement de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement somalien a récemment annoncé la création d’un comité national dédié à la lutte contre les réseaux terroristes, notamment Al-Shabaab et l’État islamique. Ce comité, présidé par le deuxième vice-Premier ministre Abdisalan Abdi Ali, regroupe des responsables gouvernementaux et des experts en sécurité. Il a pour mission de coordonner les efforts nationaux pour affaiblir ces groupes terroristes, notamment par des opérations militaires soutenues par l’Armée nationale somalienne (SNA) et les forces régionales. Le comité met également en place des stratégies pour lutter contre les financements des groupes terroristes et pour promouvoir des campagnes de déradicalisation et de lutte contre l’extrémisme.

Le comité s’attaquera également à la réforme du secteur de la sécurité, visant à renforcer la collaboration entre les services de renseignement, les forces de l’ordre et les autres acteurs de la sécurité. Sa première réunion devrait avoir lieu prochainement pour établir des plans opérationnels et définir les stratégies nécessaires pour mobiliser les ressources et renforcer l’engagement du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme.

Ainsi, à travers ces efforts combinés, la Somalie cherche à renforcer ses capacités à faire face aux menaces terroristes et à stabiliser une région en proie à l’instabilité.