Somalie : Une crise alimentaire alarmante menace 4,6 millions de personnes, dont 1,8 million d’enfants

La situation en Somalie se dégrade, avec près de 4,6 millions de personnes confrontées à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë. Ce chiffre inquiétant inclut 1,8 million d’enfants, qui risquent de souffrir de malnutrition aiguë. Ces données sont issues d’un rapport récent du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), qui met en lumière l’impact dévastateur de la réduction des financements humanitaires et de l’intensification des crises de sécheresse et de conflits dans le pays.

Le rapport, publié lundi, met en évidence les graves conséquences de la diminution du financement des programmes humanitaires, annoncée récemment. Cette réduction a des répercussions directes sur la fourniture d’aide dans des secteurs cruciaux, tels que la nutrition, la santé, l’eau, l’assainissement et l’hygiène, augmentant ainsi les risques de famine et de maladies liées à l’insécurité alimentaire. La situation pourrait encore se détériorer, alors que la Somalie connaît déjà une crise de malnutrition aiguë alarmante.

Il souligne que la situation pourrait empirer dans les mois à venir. Selon les projections de l’IPC pour la période d’avril à juin 2025, environ 713 000 personnes supplémentaires pourraient se retrouver en situation d’insécurité alimentaire aiguë, ce qui représente une augmentation de 29 % par rapport aux estimations précédentes. Au total, près de 36 % de la population somalienne dans les 21 zones analysées devrait faire face à une insécurité alimentaire aiguë élevée. Parmi eux, 9 % seront en phase d’urgence, tandis que 28 % se trouveront en situation de crise.

L’un des aspects les plus alarmants de cette situation est la malnutrition aiguë, particulièrement chez les enfants. Le rapport prévoit qu’environ 1,8 million d’enfants âgés de 6 à 59 mois seront touchés par la malnutrition aiguë tout au long de l’année 2025. Parmi eux, près de 479 000 enfants risquent de souffrir de malnutrition sévère. Ce chiffre représente une augmentation de 47 000 enfants par rapport aux prévisions de janvier 2025, soulignant l’aggravation de la crise alimentaire.

La réduction des financements humanitaires ne fait qu’aggraver la situation déjà précaire. Les services essentiels, notamment ceux liés à la nutrition, à la santé, et à l’accès à l’eau potable, sont désormais en péril. Cela met en danger la vie de millions d’enfants et d’adultes somaliens, exacerbant une crise qui semble sans fin.

L’IPC appelle à une action urgente pour augmenter les financements humanitaires, afin de répondre aux besoins vitaux des populations touchées par la faim et la malnutrition. Sans une réponse rapide et efficace, la Somalie pourrait faire face à une détérioration encore plus dramatique de sa situation alimentaire dans les mois à venir.