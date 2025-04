RDC : Tshisekedi évoque un accord minier avec un émissaire américain, sans engagement clair

Le président congolais Félix Tshisekedi a discuté jeudi d’un potentiel accord minier avec Massad Boulos, conseiller spécial de Donald Trump pour l’Afrique, en visite à Kinshasa. Ces discussions interviennent dans un contexte de guerre intense dans l’est de la République Démocratique du Congo (RDC), où le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, contrôle de vastes territoires depuis plusieurs mois.

Bien que Tshisekedi ait évoqué un accord minier avec les Etats-Unis ces dernières semaines, les détails concernant d’éventuelles contreparties, notamment sécuritaires, restent flous. Après la rencontre, Boulos a annoncé que les deux parties avaient convenu d’une voie à suivre pour élaborer cette proposition, mais aucun engagement clair n’a été pris.

La situation dans l’est de la RDC, riche en ressources naturelles, s’est aggravée avec l’offensive du M23, qui a pris Goma et Bukavu fin janvier et début février. Malgré les appels internationaux au retrait des troupes rwandaises et aux négociations, les violences persistent. Le mois dernier, un sommet organisé par le Qatar à Doha entre Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame n’a pas permis de trouver une solution durable, le M23 ayant continué ses conquêtes territoriales, notamment à Walikale, une zone riche en minerais.

Le groupe minier Alphamin a dû suspendre ses opérations à la mine d’étain de Bisie, après la prise de Walikale par le M23. La RDC, premier producteur mondial de cobalt et deuxième pour le lithium, le coltan, le tantale et l’uranium, détient des ressources essentielles pour les technologies avancées, bien que l’exploitation minière dans cette région soit souvent critiquée pour son manque de transparence et de gouvernance.

Boulos a souligné que « la prospérité économique ne peut exister sans sécurité » et que les Etats-Unis sont prêts à contribuer à la fin du conflit, sans toutefois préciser le type de soutien qu’ils pourraient offrir à Kinshasa. Selon l’expert Jacques Mukena, la concrétisation d’un tel accord prendrait du temps, soulignant la complexité des discussions en cours.