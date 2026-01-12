Niger : La HANEA sensibilise médias et société civile aux usages pacifiques de l’énergie atomique

La Haute Autorité Nigérienne de l’Énergie Atomique (HANEA) a organisé, du 9 au 10 janvier 2025 à Niamey, un atelier de sensibilisation et d’information consacré aux applications pacifiques de l’énergie atomique, à l’intention des acteurs des médias et de la société civile.

A travers cette initiative, la HANEA entend renforcer le dialogue et bâtir un partenariat constructif avec ces acteurs clés de l’opinion publique nationale. L’objectif est de mieux faire connaître la contribution des sciences, de la technologie et des usages pacifiques du nucléaire à la souveraineté, ainsi qu’au développement socio-économique et industriel du Niger.

Ouvrant les travaux, la présidente de la HANEA, Dr Mindaoudou Zeinabou, a expliqué que cette rencontre s’inscrivait dans une démarche de proximité. « Cet atelier se veut un cadre de dialogue fondé sur la confiance, indispensable pour mieux comprendre les enjeux et dissiper, de manière saine et efficace, les craintes liées au nucléaire », a-t-elle déclaré.

Pendant deux jours, les participants ont suivi plusieurs communications animées par des experts nationaux. Les échanges ont porté sur des thématiques variées, notamment les applications médicales du nucléaire, la sécurité alimentaire, la radioprotection, ainsi que la sécurité nucléaire, le désarmement et la lutte contre la prolifération. Les secteurs des mines et des industries ont également été abordés.

Le programme électronucléaire du Niger a fait l’objet d’une présentation détaillée par la présidente de la HANEA, permettant aux participants de mieux appréhender les stratégies envisagées pour la production d’énergie nucléaire. Ces exposés ont mis en évidence les opportunités que représente le nucléaire, en particulier pour un pays producteur d’uranium comme le Niger.

Au terme des discussions interactives, les participants ont retenu que les applications pacifiques de l’énergie atomique, lorsqu’elles sont encadrées par des normes strictes de sûreté et de sécurité, constituent un levier important pour relever plusieurs défis majeurs. Elles peuvent notamment contribuer à la sécurité alimentaire, à la souveraineté énergétique et à la modernisation des infrastructures sanitaires.

Dans une perspective de pérennisation des acquis, la HANEA prévoit la mise en place d’un réseau de communication dédié, avec des points focaux chargés d’assurer une diffusion professionnelle et responsable de l’information nucléaire.