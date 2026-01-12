Mali : Des sites industriels attaqués à Bafoulabé, trois personnes enlevées

Une attaque armée d’envergure a visé, dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs installations industrielles dans le cercle de Bafoulabé, à l’ouest du Mali. L’assaut a provoqué d’importants dégâts matériels et l’enlèvement de trois personnes, selon des sources locales et industrielles.

D’après les mêmes sources, les assaillants, estimés à près de 160 hommes lourdement armés circulant sur une centaine de motos, ont mené des attaques coordonnées contre plusieurs sites situés le long de la Route nationale RN22. Parmi les cibles figurent l’usine Diamond Cement à Gangonteri, la Carrière et Chaux du Mali (CCIM) à Karaga, ainsi que l’usine Stones. Aucune perte humaine ni blessé n’a été officiellement recensé à ce stade.

Des témoins ont rapporté que les groupes armés avaient été aperçus aux premières heures de la matinée à Selinkegny, avant de se disperser vers leurs différentes cibles. Plusieurs engins industriels ont été incendiés, de même qu’un car, provoquant d’importants dégagements de fumée visibles à plusieurs kilomètres.

Cette attaque survient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu dans la région. Dès le début du mois de janvier, des habitants de Diallanais et de Saourané avaient lancé des alertes face à la montée de l’insécurité, amenant plusieurs entreprises à évacuer leur personnel et leurs responsables vers la ville de Kayes.

En réponse à la dégradation de la situation, les autorités militaires ont décidé de suspendre la traversée du fleuve dans la zone concernée, invoquant des impératifs de sécurité renforcée.