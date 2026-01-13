Somalie : Annulation de tous les accords avec les Emirats arabes unis 

Le Conseil des ministres de la République fédérale de Somalie a publié lundi une décision officielle réaffirmant son mandat constitutionnel de protection de la souveraineté, de l’unité, de l’intégrité territoriale et de l’ordre constitutionnel du pays.

Dans un communiqué daté du 12 janvier 2026, le Cabinet a annoncé l’annulation de tous les accords conclus avec les Émirats arabes unis (EAU), y compris ceux impliquant les institutions fédérales, les entités qui leur sont affiliées ainsi que les États membres de la Fédération opérant au sein de la République fédérale de Somalie. Cette décision concerne l’ensemble des accords et des arrangements de coopération relatifs aux ports de Berbera, Bosaso et Kismayo.

Le Conseil des ministres a en outre révoqué tous les accords bilatéraux existants entre le gouvernement fédéral de la Somalie et le gouvernement des Émirats arabes unis, y compris les accords de coopération en matière de sécurité et de défense.

Selon le communiqué, cette décision fait suite à une évaluation approfondie des développements récents et repose sur des rapports crédibles ainsi que sur des preuves convaincantes faisant état d’actions jugées préjudiciables à l’indépendance, à l’unité nationale et à la souveraineté politique de la Somalie.

Le Cabinet a souligné que de telles actions contreviennent aux principes fondamentaux de souveraineté, de non-ingérence et de respect de l’ordre constitutionnel, tels qu’énoncés dans les cadres internationaux et régionaux, notamment la Charte des Nations unies, l’Acte constitutif de l’Union africaine, la Charte de l’Organisation de la coopération islamique et la Charte de la Ligue arabe, auxquels la Somalie est partie.

Le communiqué précise également que cette décision reflète la volonté du peuple somalien, qui a constamment exprimé sa ferme détermination à défendre l’unité, l’indépendance et les fondements constitutionnels du pays.

Le gouvernement fédéral a enfin réaffirmé son engagement à protéger la souveraineté de la Somalie et a appelé les partenaires internationaux à respecter l’ordre constitutionnel et l’intégrité territoriale du pays.

Les Emirats sont perçus par les somaliens comme étant derrière la reconnaissance récente par Israël de la république autoproclamée du Somaliland, territoire sur lequel Mogadiscio revendique sa souveraineté.

Autre élément notable, la coalition dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen a affirmé jeudi que le chef des séparatistes yéménites, soutenus par les Émirats arabes unis, aurait été exfiltré vers Abou Dhabi, capitale émiratie, en transitant par les ports de Berbera et de Mogadiscio.

De son côté, l’Agence somalienne de l’immigration a indiqué avoir ouvert une enquête sur une « présumée utilisation non autorisée de l’espace aérien et des aéroports nationaux de la Somalie ».