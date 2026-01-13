Somalie : 17 combattants d’Al-Shabab tués lors d’une opération aérienne 

L’Armée nationale somalienne, appuyée par des partenaires internationaux, a mené le lundi une opération aérienne dans la localité de Jabad Godone, située dans la région du Moyen-Shabelle.

Selon les autorités militaires, l’intervention a visé un site servant au groupe terroriste Al-Shebab de centre de planification et de coordination de ses activités, notamment la fabrication et l’utilisation d’engins explosifs destinés à s’en prendre aux populations civiles. L’opération a permis d’éliminer 17 éléments du groupe.

Des armes ainsi que des véhicules utilisés par les terroristes pour leurs actions criminelles ont également été totalement détruits.

L’Armée nationale somalienne a réitéré son engagement à poursuivre des opérations ciblées et planifiées contre Al-Shabab, un groupe terroriste islamiste somalien d’idéologie salafiste jihadiste, dans le but d’assurer la sécurité, la stabilité et la protection du peuple somalien.