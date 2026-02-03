RDC : Plusieurs morts dans l’effondrement d’une mine de coltan au Nord-Kivu

Un important glissement de terrain a frappé, mercredi, le site d’extraction de coltan de Rubaya, dans la province du Nord-Kivu, à l’est de la République démocratique du Congo (RDC), selon des informations rapportées par la presse nationale.

L’éboulement aurait été provoqué par de fortes pluies qui s’abattaient sur la région depuis plusieurs jours. D’après les premières évaluations, au moins 230 mineurs auraient péri, ensevelis sous les masses de terre et de roches.

Les travailleurs blessés, extraits des décombres, ont été évacués vers des structures sanitaires de Goma après avoir reçu les premiers soins. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent toutefois dans des conditions particulièrement difficiles, en raison de l’accès limité au site et du caractère largement informel de l’exploitation minière dans la zone.

Les glissements de terrain et effondrements de sites miniers sont récurrents dans la région, en raison du manque de contrôle des activités extractives et de l’insuffisance des dispositifs de sécurité.