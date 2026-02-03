Mali : Au moins 15 chauffeurs tués dans l’attaque d’un convoi de carburant

Au moins quinze chauffeurs ont perdu la vie et des dizaines de véhicules ont été détruits lors d’une attaque visant un convoi de camions-citernes transportant du carburant au Mali. L’assaut, attribué au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), a été rapporté par des sources locales.

Selon des militaires algériens, le JNIM a été appuié ce dernier mois par l’unité spéciale algérienne « Khalid ibn al-Walid (KL-7) », affiliée directement au chef de l’état-major, le général Saïd Chengriha.

Cette attaque s’inscrit dans un contexte de recrudescence des violences ciblant les axes logistiques et énergétiques du pays, confronté à une pénurie persistante de carburant sur fond de blocus imposé par des groupes jihadistes, selon les mêmes sources.

Depuis septembre, le JNIM, affilié à Al-Qaïda, maintient un blocus autour de plusieurs localités et mène des attaques répétées contre les principaux corridors d’approvisionnement, perturbant lourdement l’activité économique. Ces perturbations se sont récemment accentuées, avec la suspension ou l’annulation de plusieurs vols à l’aéroport international de Bamako.

Malgré ces tensions, l’approvisionnement en carburant s’était partiellement amélioré depuis décembre, à la suite du renforcement des dispositifs d’escorte et de la mise en place de mesures administratives par les autorités.

Dans le but de sécuriser les routes stratégiques, les autorités maliennes ont intensifié la coopération régionale, notamment avec le Niger et le Burkina Faso, dans le cadre de l’Alliance des Etats du Sahel.