Soudan : L’armée annonce la levée du siège de Kadougli, capitale du Kordofan-Sud

L’armée soudanaise a annoncé mardi avoir réussi à briser le siège de longue durée imposé par les forces paramilitaires à Kadougli, capitale de l’État du Kordofan-Sud, une zone stratégique où les combats ont provoqué le déplacement de dizaines de milliers de civils.

« Je félicite le peuple soudanais pour l’ouverture de la route menant à Kadougli, et j’adresse mes félicitations aux habitants de la ville pour l’arrivée des forces armées », a déclaré le chef de l’armée et dirigeant de facto du pays, le général Abdel Fattah al-Burhane, dans une allocution diffusée par la télévision d’Etat. Il a assuré que les troupes gouvernementales atteindraient « chaque région du Soudan ».

Cette annonce constitue la dernière avancée revendiquée par l’armée dans le Kordofan, devenu l’un des principaux théâtres du conflit qui l’oppose depuis avril 2023 aux Forces de soutien rapide (FSR). Une source au sein des FSR a confirmé la percée des forces gouvernementales, tout en affirmant que les paramilitaires entendaient rétablir le siège de la ville.

Dès les premiers mois de la guerre, Kadougli avait été coupée du reste du pays par le Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord (SPLM-N), dirigé par Abdelaziz El-Hilu, avant que ses alliés des FSR ne renforcent l’encerclement.

En novembre, les Nations unies avaient déclaré la ville en situation de famine. Selon l’ONU, près de 80 % de la population, soit environ 147000 personnes, ont fui Kadougli depuis le début du conflit, a indiqué l’organisation la semaine dernière.

L’annonce de la levée du siège intervient une semaine après que l’armée a affirmé, fin janvier, avoir percé les lignes adverses autour de Dilling, située à quelque 130 kilomètres au nord de Kadougli.

Après s’être emparées en octobre de leur dernière position tenue par l’armée à El-Facher, dans l’ouest du Darfour, les FSR ont poursuivi leur avancée à travers le Kordofan, dans le but de reprendre le contrôle de l’axe central du pays reliant le Darfour à Khartoum.

Les paramilitaires avaient ainsi renforcé les sièges de Kadougli et de Dilling, multiplié les affrontements armés dans l’ensemble de la région et pris le contrôle du plus important champ pétrolier du Soudan, Heglig, situé à la frontière avec le Soudan du Sud.

Après près de trois années de guerre, le conflit au Soudan qui oppose le général Abdel Fattah al-Burhane, chef de l’armée régulière soudanaise et dirigeant de facto du pays depuis le coup d’Etat de 2021 au général Mohamed Hamdan Dagalo, chef des Forces de soutien rapide (FSR), a fait plusieurs dizaines de milliers de morts et contraint environ 11 millions de personnes à fuir leur foyer, donnant lieu à ce que l’ONU décrit comme la pire crise humanitaire au monde.