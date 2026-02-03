Libye : Trois soldats de Haftar tués dans des affrontements 

Trois soldats des forces du maréchal Khalifa Haftar ont été tués samedi et plusieurs autres capturés lors d’affrontements avec des groupes armés dans le sud de la Libye, près de la frontière avec le Niger, selon un communiqué publié lundi par l’état-major des forces de Haftar (LNA).

Les autorités militaires ont dénoncé une « attaque lâche menée par des mercenaires et des gangs terroristes hors-la-loi ». Le communiqué précise que trois assauts simultanés ont visé plusieurs postes-frontières celui de Ouadi al-Toum (Toummo), le point de contrôle de Ouadi Aboughrara et un autre situé près de la passe de Salvador, zone stratégique à la croisée de la Libye, du Niger et de l’Algérie.

Ce type d’attaques est récurrent dans les zones frontalières et est régulièrement repoussé par les forces de Haftar, selon la LNA. Le communiqué indique par ailleurs que plusieurs combattants ont été blessés et qu’un certain nombre ont été capturés, tandis que les assaillants « ont fui vers le Niger ». Les forces de Haftar ont affirmé leur détermination à les « libérer » des mains des groupes armés.

Samedi, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrait un groupe d’hommes en tenue militaire, se présentant comme « des combattants et révolutionnaires du sud », affirmant avoir pris le contrôle du poste-frontière d’al-Toum. Ils ont dénoncé des conditions de vie difficiles, des pénuries de carburant et de services, et accusé les forces de Haftar de piller les ressources de la région.

Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, deux autorités se disputent le pouvoir : le gouvernement d’unité nationale (GNU), basé à Tripoli et dirigé par Abdelhamid Dbeibah, reconnu par l’ONU, et le pouvoir installé à Benghazi dans l’est du pays, contrôlé par le maréchal Haftar, qui a étendu son influence militaire jusqu’au sud libyen.