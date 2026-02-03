Niger : La Russie affirme avoir aidé à repousser une attaque contre l’aéroport de Niamey

Des soldats russes ont contribué à repousser la semaine dernière une attaque revendiquée par le groupe Etat islamique (EI) contre le principal aéroport du Niger, a annoncé lundi le ministère russe des Affaires étrangères.

Le président Abdourahamane Tiani avait salué jeudi les russes qui ont défendu avec « professionnalisme leur secteur de sécurité » lors de cette rare attaque contre la capitale. Selon les autorités nigériennes, l’assaut a fait vingt morts parmi les assaillants et quatre blessés parmi les soldats locaux.

« L’assaut a été repoussé grâce aux efforts conjoints du Corps africain du ministère russe de la défense et des forces armées nigériennes », a déclaré le ministère russe, ajoutant que Moscou « condamne fermement cette nouvelle attaque extrémiste ».

L’EI a revendiqué l’opération vendredi et diffusé une vidéo via son agence de propagande Amaq, montrant plusieurs dizaines d’hommes armés de kalachnikovs incendiant un aéronef et circulant à moto sur le tarmac, à proximité d’avions civils.

La Russie communique rarement sur ses opérations militaires au Sahel, où son influence s’est accrue après plusieurs coups d’Etat anti-occidentaux.

En plus du Niger, des soldats et instructeurs russes seraient présents au Burkina Faso, en Guinée équatoriale, en République centrafricaine et en Libye. Le Corps africain, unité du ministère russe de la Défense, a remplacé sur le continent le groupe paramilitaire Wagner, et participe selon Moscou à la « lutte contre le terrorisme » et au « renforcement de la stabilité régionale » au Sahel.