Vatican : Le pape Léon XIV en tournée en Afrique

Le Vatican a dévoilé mercredi l’agenda international de Pape Léon XIV pour l’année 2026. De l’Afrique à l’Espagne, en passant par Monaco, ces déplacements illustrent la volonté du souverain pontife américain de 70 ans, élu en mai 2025, de s’adresser à des publics variés et de porter des messages sur des dossiers sensibles.

Après une année 2025 marquée par le Jubilé, « Année sainte » de l’Eglise catholique à Rome, le pape entamera une séquence diplomatique dense. Sa tournée africaine, du 13 au 23 avril, constituera le temps fort de ce programme. Elle débutera en Algérie, une première pour un pape dans ce pays où l’islam est religion d’Etat.

Le chef de l’Eglise catholique visitera Alger et Annaba du 13 au 15 avril, quelques jours après le 30e anniversaire de l’assassinat des moines de Tibhirine, tués en 1996 durant la guerre civile, par les services militaires algériens.

Il a également exprimé son souhait de se recueillir sur les terres de saint Augustin, ancien évêque d’Hippone (actuelle Annaba).

La tournée se poursuivra au Cameroun (15-18 avril), en Angola (18-21 avril) puis en Guinée équatoriale (21-23 avril). Dans ces pays, marqués pour certains par des tensions politiques, Léon XIV devrait lancer des appels à la paix et au dialogue, tout en abordant les enjeux du développement et de la justice sociale.

En amont de cette tournée, le pape effectuera le 28 mars une visite inédite dans la principauté de Monaco, à l’invitation du prince Albert II. Aucun souverain pontife ne s’y est rendu à l’époque contemporaine. Dans ce micro-Etat où le catholicisme est religion d’Etat, les questions environnementales, chères au Vatican comme au palais princier, devraient figurer au programme.

Du 6 au 12 juin, Léon XIV se rendra ensuite en Espagne. Hispanophone après deux décennies de mission au Pérou, il visitera Madrid, Barcelone et les îles Canaries, archipel clé sur la route migratoire vers l’Europe. À Barcelone, il devrait célébrer une messe le 10 juin à l’occasion de l’inauguration de la plus haute tour de la Sagrada Familia, date marquant le centenaire de la mort de son architecte Antoni Gaudí, récemment déclaré « vénérable ».

En parallèle, plusieurs déplacements sont prévus en Italie, notamment à Naples et à Pompéi en mai, puis en juillet sur l’île de Lampedusa, symbole des migrations en Méditerranée.