Niger : 17 terroristes tués et 33 suspects arrêtés 

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) nigériennes ont éliminé 17 terroristes et interpellé 33 criminels ou complices recherchés entre le 16 et le 22 février 2026, selon le dernier bulletin du Centre intégré de coordination des opérations (CICO).

Durant cette période, les FDS ont maintenu une forte pression sur l’ensemble du territoire à travers plusieurs offensives, notamment les opérations Niya, Damissa et Garkouwa. D’après le CICO, ces actions ont également permis d’importantes saisies : 1 098 bâtons de dynamite, 48 kg de cannabis, environ 23 250 litres de carburant frauduleux et plusieurs centaines de milliers de comprimés illicites.

Trois engins explosifs improvisés ont par ailleurs été signalés au cours de la semaine. Deux ont été neutralisés par des équipes spécialisées, tandis que le troisième a explosé sans faire de victimes, causant uniquement des dégâts matériels légers sur un véhicule militaire.

Sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l’opération Niya, une incursion d’éléments armés a été signalée le 16 février dans le village de Sirem-Tondikoiré. Une intervention rapide a permis de neutraliser un assaillant et de récupérer un fusil AK-47, quatre chargeurs, un poste radio portatif et divers équipements abandonnés. Le bétail volé a été retrouvé et restitué à ses propriétaires. Le 22 février, un autre individu armé, identifié comme guetteur dans le secteur d’Ouro Gueladjo, a été neutralisé.

Dans la zone de l’opération Damissa, les FDS ont mené plusieurs actions de sécurisation. Le 17 février, une opération de contrôle au marché de Boumba a conduit à la saisie d’une grande pirogue transportant 19 embarcations plus petites, ainsi que de fusils de chasse et de munitions artisanales. Le lendemain, une mission déclenchée depuis le poste frontalier de Tombo Mouza a permis de détruire une motocyclette et de mettre en fuite des individus armés vers le Nigeria. Une autre intervention nocturne à Horou Boulé a abouti à la neutralisation d’un suspect et à la récupération de son arme.

Au nord du pays, dans le cadre de l’opération Garkouwa, une patrouille a intercepté le 18 février un véhicule transportant près de 4 000 litres de carburant frauduleux entre Amzeguer et Dirkou. Trois personnes ont été arrêtées.

Le CICO affirme que ces opérations offensives, appuyées par l’exploitation du renseignement, ont permis de consolider la présence des FDS dans les zones sensibles. Les autorités appellent les populations à poursuivre leur collaboration afin de renforcer la sécurité et préserver la paix.