Tel-Aviv : Du Somaliland à la Kabylie, Israël redessine sa carte diplomatique

Le Somaliland a franchi une nouvelle étape dans son rapprochement avec Israël. Le président de cette république autoproclamée a nommé un ambassadeur à Tel-Aviv, près de deux mois après la reconnaissance officielle du territoire par l’État hébreu, a annoncé mercredi la présidence somalilandaise.

Fin 2025, Israël est devenu le premier pays à reconnaître le Somaliland comme « État indépendant et souverain » depuis sa sécession de la Somalie en 1991. Une décision qui a provoqué la colère de Mogadiscio, laquelle continue de revendiquer son autorité sur ce territoire du nord-ouest de la Corne de l’Afrique.

Dans un message publié sur X, la présidence a indiqué que Mohamed Omar Haji Mahmoud avait été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Somaliland auprès de l’État d’Israël. Elle s’est félicitée d’une « nomination historique », y voyant « une étape importante dans l’engagement diplomatique du Somaliland ».

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, avait annoncé fin 2025 la volonté des deux parties d’établir « des relations diplomatiques complètes », incluant la nomination d’ambassadeurs et l’ouverture d’ambassades.

Le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, surnommé « Irro », a d’ailleurs été invité en Israël. La semaine dernière, le ministre de la présidence, Khadar Hussein Abdi, a indiqué à l’AFP qu’un « partenariat stratégique » serait « bientôt » signé en Israël. Interrogé sur l’éventualité de l’octroi d’une base militaire à Israël sur le sol somalilandais, il a affirmé « ne rien exclure ».

Sur X, le ministère israélien des Affaires étrangères a confirmé avoir agréé le premier ambassadeur du Somaliland en Israël, conformément aux accords conclus lors d’une visite de M. Saar au Somaliland en janvier. Une visite dénoncée par la Somalie comme une « incursion non autorisée » sur son territoire. Israël devrait, à son tour, nommer prochainement un ambassadeur à Hargeisa.

Cette reconnaissance pourrait faire jurisprudence. Dans ce contexte de repositionnement diplomatique, des responsables proches du dossier évoquent également d’autres revendications indépendantistes suivies de près par Tel-Aviv.

Selon ces sources, Israël pourrait prochainement reconnaître l’indépendance de la Kabylie, au nord de l’Algérie, proclamée par Ferhat Mehenni, président du gouvernement kabyle en exil (Anavad) et du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK).

Une telle décision israélienne permettra à plusieurs pays occidentaux et africains de reconnaître officiellement l’indépendance de la Kabylie, un territoire sous le contrôle du régime militaire algérien.