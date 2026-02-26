Togo : Le PIB par habitant dépasse 1 300 dollars en 2025

Le produit intérieur brut (PIB) par habitant du Togo a franchi en 2025 le seuil des 1 300 dollars, porté par une croissance économique estimée à plus de 6 % et par une révision à la baisse des données démographiques opérée par les Nations unies.

En janvier, la division de la population de l’ONU a publié une mise à jour intermédiaire des estimations démographiques du pays, fondée sur les résultats détaillés du recensement général de 2022. Cette actualisation corrige un écart d’environ 12 % par rapport aux projections antérieures, selon des médias locaux.

La diminution du volume estimé de la population a ainsi contribué mécaniquement à l’amélioration du PIB par habitant, indicateur clé utilisé notamment par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale pour évaluer le niveau de richesse relative des pays.

Pour les analystes, le franchissement de ce cap reflète une double dynamique : d’une part, la progression de la production nationale togolaise ; d’autre part, l’affinement des bases statistiques servant au calcul des principaux indicateurs macroéconomiques.