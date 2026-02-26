Niger : Le CCR sensibilise sur la défense de la patrie

Depuis le mercredi 25 février 2026, une mission du Conseil Consultatif de la Refondation (CCR) séjourne dans la région de Diffa. Conduite par le colonel Inoussa Nomao, 2ᵉ vice-président du Bureau, cette mission vise à informer les populations sur le rôle du CCR et à promouvoir la mobilisation générale pour la défense de la patrie.

Jeudi 26 février, la délégation a rencontré dans la salle de réunion de la MJC de Diffa les autorités administratives et communales, les responsables des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), les chefs traditionnels et religieux, les services techniques déconcentrés, les représentants de la société civile, des syndicats et des associations de jeunes et de femmes.

La mission comprend également le docteur Hamet Mahamane Mahamadou Bachir, secrétaire de la Commission Paix, Sécurité, Réconciliation nationale et Cohésion sociale, Boubacar Kimba Kollo, secrétaire de la Commission Géopolitique et Environnement international, et Hatta Abdourahamane, technicien parlementaire.

Le colonel Nomao a rappelé que depuis les événements du 26 juillet 2023, le Niger est engagé dans un processus de Refondation visant à bâtir « un Niger nouveau » où les citoyens, unis et solidaires, décident souverainement pour leur pays. Il a salué la clairvoyance du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), dirigé par le président de la république, le général Abdourahamane Tiani, et a souligné que la Refondation repose sur la souveraineté, l’indépendance stratégique et l’appropriation des ressources nationales.

Le chef de mission a rappelé que les Assises nationales pour la Refondation, tenues à Niamey en février 2025, ont recommandé la création du CCR, désormais consacré par l’article 68 de la Charte de la Refondation et organisé par l’ordonnance n°2025-07 du 18 avril 2025. La mission à Diffa vise à rapprocher le CCR des populations et à expliquer concrètement ses missions.

Abordant la mobilisation générale, le colonel Nomao a évoqué l’ordonnance n°2025-42 du 26 décembre 2025, rappelant que la défense de la patrie ne concerne pas uniquement les FDS, mais chaque citoyen. Il a insisté sur l’importance de la défense civile, de l’engagement citoyen, de l’implication de la diaspora et de la préservation de la cohésion nationale.

Le gouverneur de Diffa, général Mahamadou Ibrahim Bagadoma, a salué l’initiative et réitéré son soutien à la Refondation, rendant hommage au président Tiani, au premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine et aux FDS pour leur résilience face aux défis sécuritaires. L’Administrateur délégué de la ville, lieutenant-colonel Abdou Halidou Atto, a souhaité la bienvenue à la mission et rappelé la portée patriotique de la mobilisation générale.

La rencontre s’est poursuivie par des présentations sur les missions du CCR et la mobilisation générale, suivies d’une session interactive de questions-réponses. Les participants ont obtenu des réponses précises sur le rôle du CCR et les modalités de mobilisation.

A l’issue de la réunion, autorités régionales et acteurs locaux ont réaffirmé leur engagement à soutenir le processus de Refondation et à participer activement à la défense de la patrie, dans un esprit d’unité, de solidarité et de responsabilité collective.