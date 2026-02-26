Nigeria : 25 morts dans deux attaques attribuées à Boko Haram

Au moins 25 personnes ont été tuées mardi soir dans l’Etat d’Adamawa, dans le nord-est du Nigeria, lors de deux attaques jihadistes imputées au groupe islamiste Boko Haram, ont indiqué jeudi des sources locales. Les assauts ont visé les zones administratives de Madagali et de Hong.

Selon un responsable local de Madagali, des hommes armés, circulant à moto, trois par engin, ont fait irruption mardi dans le village de Shiwari, où ils ont attaqué le marché. Ils ont ouvert le feu sur la population et tué 21 personnes. Les assaillants ont ensuite pillé les étals, emportant denrées alimentaires, bétail et motos.

Dans la zone administrative de Hong, des habitants ont rapporté une autre attaque attribuée à Boko Haram, au cours de laquelle au moins trois policiers auraient été tués.

Le gouverneur de l’Etat d’Adamawa, Ahmadu Umaru Fintiri, a condamné ces violences visant des communautés de Madagali et de Hong, sans avancer de bilan officiel. Dans un communiqué relayé par son porte-parole Humwashi Wonosikou, il a qualifié ces attaques « d’actes de terrorisme lâches qui ne seront pas tolérés ».

Depuis 2009, l’insurrection jihadiste dans le nord-est du Nigeria, menée principalement par Boko Haram et sa faction rivale, l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap), a fait plus de 40 000 morts et provoqué le déplacement d’environ deux millions de personnes, selon l’ONU.

Malgré les offensives militaires, plusieurs groupes armés continuent d’opérer dans la région. Le conflit s’est étendu aux pays voisins tels que le Niger, le Tchad et le Cameroun, entraînant la formation d’une coalition militaire régionale.

La recrudescence des attaques visant les civils a également suscité des réactions internationales. Les Etats-Unis, dirigés par le président Donald Trump, ont récemment annoncé le déploiement de 200 soldats au Nigeria pour fournir un soutien technique et des formations à l’armée nigériane. Les cent premiers militaires sont arrivés mi-février à la base de Bauchi, dans le nord du pays.