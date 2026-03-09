Soudan : Des frappes de drones sur des marchés font au moins 33 morts dans l’ouest du pays

Au moins 33 personnes ont été tuées et une soixantaine d’autres blessées lors de frappes de drones visant plusieurs marchés dans l’ouest du Soudan, selon des sources locales. Ces attaques ont touché des zones commerciales dans les régions du Kordofan et du Darfour, déjà éprouvées par les combats qui opposent l’armée régulière aux paramilitaires.

Samedi, deux drones ont frappé les marchés d’Abou Zabad et de Wad Banda, dans l’Etat du Kordofan-Ouest. Située dans le sud-ouest du pays, cette zone est devenue l’un des principaux fronts des affrontements entre l’armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

Le lendemain, une autre frappe de drone a visé un point de vente de carburant dans le marché de la ville d’El-Daien, capitale du Darfour-Est, ont indiqué deux témoins. La ville se trouve dans une région actuellement contrôlée par les FSR.

Dans un communiqué publié sur leur chaîne Telegram, les Forces de soutien rapide ont accusé l’armée soudanaise d’être responsable de deux attaques de drones menées contre la ville.

Les paramilitaires contrôlent aujourd’hui une grande partie de l’ouest du Soudan, ainsi que plusieurs zones du sud, dont le Darfour-Est et le Kordofan-Ouest. L’armée conserve pour sa part l’essentiel du centre du pays, ainsi que les régions de l’est et du nord.

Près de trois ans de guerre au Soudan ont déjà fait des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 11 millions de personnes. Les Nations unies décrivent la situation comme la pire crise humanitaire actuelle dans le monde.

Le conflit oppose principalement deux hommes forts du pays : le chef de l’armée, le général Abdel Fattah al‑Burhan, et le commandant des Forces de soutien rapide, le général Mohamed Hamdan Dagalo. Alliés après le coup d’Etat militaire de 2021, les deux généraux se sont affrontés à partir d’avril 2023 dans une lutte pour le pouvoir qui a plongé le Soudan dans une guerre dévastatrice.