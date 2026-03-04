Tchad : Un soldat tué, 8 assaillants de Boko Haram neutralisés

Un soldat tchadien a été tué et deux autres blessés dans une attaque attribuée au groupe jihadiste Boko Haram dans la région du lac Tchad, a annoncé mardi le président Mahamat Idriss Déby Itno.

« Dans la nuit du 2 mars, une unité avancée de nos Forces de Défense et de Sécurité (FDS), déployée dans la région du lac Tchad, a été la cible d’une lâche agression menée par des éléments de la nébuleuse Boko Haram », a écrit le président sur Facebook.

Selon Mahamat Idriss Déby Itno, la riposte des FDS a permis d’éliminer huit jihadistes. L’attaque a eu lieu dans la localité de Fitine, a précisé le gouverneur de la province du lac Tchad, Saleh Haggar Tidjani.

Le lac Tchad, vaste zone d’eau et de marécages à la frontière du Nigeria, du Cameroun, du Niger et du Tchad, est devenu depuis 2009 un bastion jihadiste, accueillant à la fois des combattants de Boko Haram et de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP).

Pour y faire face, les quatre pays riverains avaient réactivé en 2015 la Force multinationale mixte (FMM), créée initialement en 1994. Le départ du Niger de cette force en mars 2025, en raison de relations tendues avec ses partenaires, a fragilisé la lutte antijihadiste dans la région.