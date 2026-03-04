Somalie : Le CICR alerte sur un risque massif de famine

La Somalie est au bord du gouffre. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) met en garde contre une aggravation dramatique de la crise alimentaire. Près de 6,5 millions de personnes souffrent déjà d’insécurité alimentaire sévère, frappées par une sécheresse prolongée qui détruit les moyens de subsistance.

Le pastoralisme s’effondre

Après deux saisons de pluies insuffisantes, les experts craignent un retour aux niveaux catastrophiques de faim observés en 2022. Le pastoralisme, colonne vertébrale de l’économie somalienne et source de revenus pour plus de 60 % de la population, est en chute libre. Les pertes massives de bétail privent les familles de nourriture et de ressources vitales. Des milliers de personnes fuient désormais vers des camps de déplacés.

A Dhusamareb, un éleveur de 61 ans a perdu 90 % de ses chèvres et plus des deux tiers de ses chameaux en moins d’un an. « Je crains que les gens ne suivent le même sort que mes animaux », confie-t-il. Dans la région de Nugal, une jeune mère de 19 ans a fui après la mort de son troupeau, craignant pour la survie de ses enfants.

Déplacements massifs et assistance en tension

Plus d’un demi-million de personnes ont été déplacées en 2025, victimes du conflit et de la sécheresse, notamment dans les collines d’Al-Miskat, dans la région de Bari au Puntland. La baisse des financements humanitaires pousse de nombreuses organisations à réduire leurs programmes alimentaires, d’accès à l’eau et de soins de santé, alors même que les besoins explosent.

Depuis novembre 2025, le CICR a soutenu plus de 5 000 familles déplacées. L’organisation a réhabilité des forages dans les régions de Bari et Sanaag, fourni du matériel pour remettre en service des puits et pris en charge des enfants souffrant de malnutrition sévère dans le centre de stabilisation de Kismayo. Elle appuie également 11 cliniques du Croissant-Rouge somalien.

Une alerte rouge pour des millions de personnes

« Sans pluies rapides et sans renforcement significatif de l’aide humanitaire, des millions de personnes pourraient sombrer davantage dans l’urgence alimentaire », avertit le CICR. La Somalie se trouve à un tournant critique : chaque jour perdu augmente le risque d’une catastrophe humanitaire majeure.