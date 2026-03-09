Niger : Sanctions contre des sociétés minières et pétrolières 

Les autorités nigériennes ont décidé de sanctionner plusieurs entreprises opérant dans les secteurs minier et pétrolier, leur reprochant de ne pas avoir respecté leurs engagements en matière de développement local et d’emploi de la main-d’œuvre nationale.

Lors du Conseil des ministres tenu mardi, le gouvernement a adopté des décrets mettant fin aux conventions qui le liaient à trois sociétés actives dans l’exploitation et le raffinage de l’or : Compagnie des Mines du Niger, Afrior SA et Ecomine SA.

Dans un communiqué, l’exécutif indique que ces entreprises n’ont pas respecté, depuis 2023, plusieurs obligations prévues par leurs accords avec l’État. Ces engagements portaient notamment sur leur contribution au financement des programmes de développement local, le recrutement prioritaire de travailleurs nigériens ainsi que le respect des normes environnementales en vigueur.

Les sociétés concernées devaient également participer aux efforts de promotion du secteur minier, s’acquitter de l’ensemble des taxes et redevances prévues par la réglementation et transmettre chaque année au ministère des Mines un rapport technique et financier détaillant leurs activités.

Par ailleurs, le gouvernement a rejeté la demande de prolongation de l’autorisation accordée à la compagnie britannique Savannah Energy pour la prospection et l’exploitation pétrolière dans le sud-est du pays. Selon les autorités, plusieurs obligations contractuelles et réglementaires prévues dans le contrat de partage de production, notamment celles relatives au programme minimum de travaux, n’ont pas été respectées.