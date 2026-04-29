Burkina Faso : Coopération culturelle avec la Russie

Des représentants russes et burkinabè se sont réunis mardi à l’Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso pour une table ronde consacrée au rôle de la culture dans la cohésion sociale. Organisée en marge de la Semaine nationale de la Culture, la rencontre visait à renforcer les liens culturels entre les deux pays.

Placée sous le thème « Consolidation de la société à travers la culture », cette initiative a permis des échanges entre responsables institutionnels, universitaires et acteurs du secteur artistique. L’objectif affiché : identifier des pistes concrètes de collaboration et encourager des projets communs.

La directrice du Centre de diplomatie publique russe, Natalia Krasovskaïa, a souligné que cette rencontre a offert l’occasion à la délégation russe de partager son expérience culturelle tout en explorant des convergences avec les partenaires burkinabè. Elle a également insisté sur l’importance d’un dialogue interculturel approfondi.

Selon elle, la délégation comprenait plusieurs représentants d’institutions culturelles russes, notamment du département de la culture de Moscou, ainsi que des spécialistes issus de différentes régions et du secteur théâtral. Une participation qui témoigne, d’après elle, de l’intérêt accordé au développement de relations culturelles durables avec le Burkina Faso.

Mme Krasovskaïa a par ailleurs qualifié la Semaine nationale de la Culture de « plateforme stratégique » pour le renforcement des compétences et des échanges artistiques entre les deux nations.

De son côté, le secrétaire général de l’événement, Lanssa Moïse Kohoun, a indiqué que cette table ronde s’inscrit dans une série d’activités menées avec des partenaires russes pour promouvoir le dialogue culturel et structurer la coopération bilatérale.

Il a précisé que les discussions ont réuni des responsables en charge des politiques culturelles, des chercheurs et des professionnels du secteur, dans le but de dégager des axes de partenariat concrets.

Parmi les perspectives évoquées figurent notamment des programmes de formation destinés aux artistes des deux pays, en particulier dans les domaines du chant et de la musique symphonique.