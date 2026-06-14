Burkina Faso : Ouagadougou voit dans le parcours russe un modèle de résilience et de transformation

A l’occasion de la célébration de la Journée de la Russie, organisée vendredi soir à Ouagadougou, la ministre déléguée chargée des Affaires étrangères, Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré/Kaboré, a souligné que le Burkina Faso puisait une partie de son inspiration dans l’expérience russe pour conduire son processus de refondation nationale. Elle a également mis en avant le renforcement constant des liens entre Ouagadougou et Moscou depuis le rapprochement diplomatique engagé ces dernières années.

Prenant la parole au nom du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, la ministre a transmis au peuple russe les félicitations ainsi que les sentiments d’amitié et de solidarité du peuple burkinabè à l’occasion de la fête nationale de la Fédération de Russie.

Elle a insisté sur la portée que revêt, aux yeux des autorités burkinabè, le parcours de la Russie dans un contexte marqué par les défis auxquels fait face le pays. Selon elle, l’expérience russe constitue « une source d’inspiration » pour le Burkina Faso, engagé dans une dynamique de reconstruction politique, économique et institutionnelle à travers la Révolution progressiste populaire.

Pour Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré/Kaboré, cette trajectoire démontre qu’il est possible de transformer les difficultés en leviers de développement. Elle a estimé qu’elle encourage le Burkina Faso à promouvoir un modèle de croissance endogène, fondé sur ses priorités nationales, ses réalités propres et la recherche du bien-être des populations.

La responsable burkinabè a par ailleurs dressé un bilan positif de l’évolution des relations bilatérales. Elle a rappelé plusieurs étapes marquantes de ce rapprochement, notamment la réouverture de l’ambassade de Russie à Ouagadougou en 2023, la visite du chef de l’Etat burkinabè à Moscou en mai 2025, ainsi que la création d’une commission mixte intergouvernementale destinée à structurer davantage la coopération entre les deux pays.

Elle a également évoqué les différents accords conclus dans des secteurs jugés stratégiques, tels que l’énergie, la santé, l’agriculture, la formation et la défense, tout en indiquant que de nouvelles perspectives de collaboration pourraient émerger dans le domaine du nucléaire civil.

De son côté, l’ambassadeur de Russie au Burkina Faso, Igor Martynov, a salué la tenue de cette célébration dédiée à la fête nationale russe, qu’il a présentée comme un symbole de l’unité des peuples de la Fédération de Russie, qu’il considère comme le fondement de « la grandeur et de l’invincibilité » du pays.

Le diplomate a réaffirmé la détermination de Moscou à préserver son identité et à défendre ses intérêts dans un environnement international qu’il a qualifié de complexe, tout en se félicitant de la qualité des relations entretenues avec le Burkina Faso.

Enfin, Igor Martynov a annoncé l’organisation, en 2026, du troisième Sommet Russie-Afrique. Le Burkina Faso ainsi que les autres États membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) y sont conviés, avec l’ambition affichée de consolider davantage les partenariats entre la Russie et le continent africain.