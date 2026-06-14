Niger : Niamey et Moscou affichent leur volonté d’approfondir leur partenariat

Les relations entre le Niger et la Russie connaissent un essor remarquable dans plusieurs secteurs stratégiques. C’est le message porté par l’ambassadeur de Russie au Niger, Viktor Voropaïev, lors de la célébration de la Journée nationale de la Fédération de Russie, vendredi 12 juin à Niamey, en présence de membres du gouvernement, de représentants du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), du corps diplomatique et de nombreuses personnalités.

Le diplomate a souligné que les liens entre les deux pays se sont renforcés avec la réouverture de l’ambassade du Niger à Moscou en septembre 2024 et celle de la Russie à Niamey en décembre 2025. Selon lui, la coopération bilatérale s’étend désormais à des domaines clés tels que la sécurité, l’énergie, la prospection géologique, l’éducation, la santé, l’agriculture et la formation des cadres nigériens.

Viktor Voropaïev a rappelé que Moscou avait livré au Niger, entre fin 2025 et début 2026, 20 000 tonnes de blé et 20 000 tonnes d’engrais minéraux. Il a également annoncé la finalisation prochaine de plusieurs accords, dont la création d’une commission intergouvernementale mixte chargée de renforcer les échanges économiques, scientifiques et techniques.

La coopération militaire occupe également une place importante. L’ambassadeur a indiqué que des instructeurs russes contribuent à la formation des Forces de défense et de sécurité nigériennes. Il a notamment affirmé que des militaires russes avaient participé, aux côtés des forces nigériennes, à la riposte contre l’attaque menée contre l’aéroport international Diori Hamani dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026.

Le diplomate a salué les réformes engagées sous la conduite du Président, le général Abdourahamane Tiani, estimant qu’elles visent à consolider la souveraineté nationale et la stabilité du pays. Il a également mis en avant la convergence de vues entre Niamey et Moscou sur plusieurs dossiers internationaux, tout en réaffirmant le soutien de la Russie et de Président Vladimir Poutine à la Confédération des Etats du Sahel (AES) à ses efforts pour bâtir une nouvelle architecture régionale de sécurité.

Cette célébration a ainsi servi de cadre pour réaffirmer la volonté des deux capitales de consolider un partenariat politique, économique et sécuritaire en constante progression.