Ethiopie : Un accident fait au moins 28 morts dans la région d’Amhara

Au moins 28 personnes ont perdu la vie lundi après la sortie de route d’un autocar qui a dévalé un ravin d’une centaine de mètres dans le nord de l’Ethiopie, ont indiqué les autorités de la région d’Amhara. De nombreux autres passagers ont également été blessés, certains grièvement.

Le drame s’est produit peu après le départ du véhicule de la ville de Dessie, alors qu’il se dirigeait vers la capitale, Addis-Abeba. Selon les autorités locales, le car a quitté la chaussée avant de s’écraser au fond d’un ravin.

Les secours ont été rapidement mobilisés pour évacuer les survivants vers des centres de soins. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Les accidents de la circulation demeurent fréquents en Ethiopie, pays de quelque 130 millions d’habitants. Les infrastructures routières y sont souvent dégradées et les normes de sécurité insuffisantes, contribuant à la répétition de tels drames.

Le pays a déjà été endeuillé par plusieurs accidents meurtriers ces derniers mois. En décembre 2024, plus de 70 personnes avaient péri dans le sud de l’Éthiopie lorsqu’un véhicule, vraisemblablement surchargé, avait plongé dans une rivière. Il s’agissait alors de l’accident routier le plus meurtrier enregistré dans le pays depuis vingt-cinq ans.

Quelques mois auparavant, en septembre 2024, un autre bus avait également terminé sa course dans une rivière du sud du pays, causant la mort d’au moins 28 personnes et faisant 19 blessés graves.