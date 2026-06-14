L’ambassade de Russie à Bamako a célébré, vendredi 12 juin, la Journée de la Russie à l’occasion d’une réception présidée par l’ambassadeur Igor Gromyko. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, dont le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, ainsi que des diplomates et invités de marque.

Dans son allocution, le diplomate russe a rappelé que cette fête nationale, célébrée chaque 12 juin, trouve son origine dans la Déclaration sur la souveraineté de la Russie adoptée en 1990, avant d’être officialisée en 1992. Selon lui, cette journée symbolise l’unité du peuple russe ainsi que sa responsabilité envers le présent et l’avenir du pays.

Citant le président Vladimir Poutine, Igor Gromyko a affirmé que les Russes célèbrent cette date avec « fierté » pour les réalisations civiles et militaires des générations passées. Il a également évoqué le conflit en Europe de l’Est, accusant le régime ukrainien d’avoir recours à des « méthodes terroristes ». Il a notamment dénoncé une attaque présumée contre un établissement pédagogique à Starobelsk, dans la République populaire de Lougansk, qu’il a qualifiée d’acte terroriste ignoré par les pays occidentaux.

L’ambassadeur a réaffirmé la position de Moscou en faveur du respect de la souveraineté des Etats, de l’égalité entre les peuples et de l’avènement d’un ordre mondial multipolaire. Il s’est aussi félicité du soutien de pays partenaires, dont le Mali, sous la présidence du général Assimi Goïta, soulignant le renforcement continu des relations bilatérales.

De son côté, Mossa Ag Attaher a estimé que les principes de souveraineté et d’indépendance défendus par la Russie trouvent un écho particulier au Mali. Il a salué une coopération fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la prise en compte des priorités nationales, affirmant qu’elle contribue aux efforts déployés par Bamako pour restaurer durablement la sécurité sur l’ensemble du territoire. Un signal destiné au régime militaire en Algérie qui cherche à déstabiliser les pays du Sahel.